Под Ростовом-на-Дону почтили память погибшего в Сирии морпеха

Новочеркасск, Ростовская область, , 22:53 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области сегодня, 27 мая, почтили память погибшего от рук террористов в Сирии морпеха Александра Позынича. Траурный митинг состоялся в Александровском саду у памятника российскому воину. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

«Так уж вышло, что история Российского государства — это история нескончаемых героических подвигов наших воинов. Множество правителей мечтало о мировом господстве, порабощении соседних государств и иных народов. И у всех на пути вставала Россия. Ни на востоке, ни на западе нет такой страны, которую не защитила бы грудь российского солдата», — сказал глава администрации города Игорь Зюзин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский бомбардировщик Су-24 был сбит в небе над Сирией в ноябре 2015 года. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Пешкова с земли расстреляли боевики, Мурахтину удалось спастись. Во время спасательной операции Позынич был убит террористами.

Девять подозреваемых по данному делу были объявлены в международный розыск и заочно по решению суда взяты под стражу. В феврале 2019 года стало известно, что следователи попросили заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу дляМ. Хатыба, объявленного в международный розыск. Боевику инкриминируют два эпизода убийства, надругательство над телами умерших и участие в незаконном формировании.

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Напомним, что памятник погибшему в Сирии морпеху был открыт в Новочеркасске 27 мая 2017 года. Двухметровый памятник морпеху представляет собой статую Александра Позынича, готового в любую минуту встать на защиту Родины. В руках у него — автомат Калашникова.

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