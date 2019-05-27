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В КНР отмечен значительный рост благотворительности

Общество

Списки лиц, компаний и предприятий, оказывающих благотворительную помощь, в стране публикуются с 2004 года

Пекин, 27 мая 2019, 22:31 — REGNUM  В Китае в 2018 году зафиксировано полуторакратное увеличение объемов пожертвований китайского бизнеса и предприятий, которое достигло рекордного уровня почти в 28 млрд юаней (около 4 млрд долларов), сообщает 27 мая Синьхуа со ссылкой на информацию, размещенную газетой China Daily.

Отмечается, что физические лица пожертвовали более 9,5 млрд юаней, что в пересчете на душу населения превышает 34,8 юаней.

В кампании приняли участие 274 благотворителя и 744 предприятия страны. Подобный список в КНР составляется с 2004 года.

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Благотворительность
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