В КНР отмечен значительный рост благотворительности

Пекин, , 22:31 — REGNUM В Китае в 2018 году зафиксировано полуторакратное увеличение объемов пожертвований китайского бизнеса и предприятий, которое достигло рекордного уровня почти в 28 млрд юаней (около 4 млрд долларов), сообщает 27 мая Синьхуа со ссылкой на информацию, размещенную газетой China Daily.

Отмечается, что физические лица пожертвовали более 9,5 млрд юаней, что в пересчете на душу населения превышает 34,8 юаней.

В кампании приняли участие 274 благотворителя и 744 предприятия страны. Подобный список в КНР составляется с 2004 года.