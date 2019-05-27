Правые оскандалились на польском телевидении

Варшава, , 22:26 — REGNUM В пятницу в программе польского телевидения TVP Info отрекомендованный «бельгийским журналистом» Себастьян Меувиссен (Sebastien Meuwissen) выступил с жёсткой критикой председателя Европейского совета и одного из лидеров либеральной «Европейской коалиции» Дональда Туска. Он говорил по-французски, и заявил, что Туск «вредит Польше» и «держит в сердце Германию».

«Я не сомневаюсь, что господин Туск носит в своем сердце и в своих действиях гораздо больше Германии, чем любой другой страны. По-моему, Дональд Туск за столько лет уже так сильно навредил Польше, что должен оставить Польшу и Европу в покое», — приводит слова журналиста издание gazeta.pl.

Пользователи соцсетей в Польше быстро определили, что «бельгийский» журналист в действительности работает на польском телевидении и прекрасно говорит по-польски. Он начал работу на втором канале TVP в феврале, и размещает в Facebook информацию на польском языке о поиске собеседников для телепередачи «Вопрос на завтрак». О том, что он является стажёром на TVP также указано в его профиле в социальной сети Linked In.

Кроме того, польские либералы выяснили, что журналист сотрудничает с интернет-порталом Visegrád Post, поддерживающим связи с «трампоботами» и венгерской партией Йоббик. На сайте пять публикаций подписаны Sebastien Meuwissen. Основатель и директор «Вышеград Пост» Ференц Алмасси имеет репутацию человека «пророссийских и крайне правых взглядов».