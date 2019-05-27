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В Китае прошел медицинский форум «Китай – ШОС»

Общество

В центре внимания участников – инновации и сотрудничество

Пекин, 27 мая 2019, 22:11 — REGNUM  В портовом городе Фэнчэнган Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая начал работу Международный форум по медицинским инновациям и сотрудничеству в формате «КНР — ШОС» с повесткой «Здоровье, сотрудничество, инновации, совместное использование», сообщает 27 мая Синьхуа.

В церемонии открытия приняла участие и выступила заместитель председателя Постоянного комитета (ПК) ВСНП Шэнь Юэюэ, которая отметила важность сотрудничества в рамках ШОС для обеспечения безопасности, стабильности и развития, а также защиты свободы многосторонней международной торговой системы. Обмен опытом реформ и развития в здравоохранении, по её словам, исключительно важен для создания сообщества единой судьбы человечества.

Призвав укреплять обмены и взаимодействие, Шэнь Юэюэ высказалась за укрепление «шанхайского духа» и совместное развитие медицины всеми участниками ШОС.

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Медицина
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