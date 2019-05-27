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В китайском Гуанчжоу начали проверять мобильные гаджеты туристов

Общество

Вплоть до SMS-сообщений и переписки в мессенджерах

В китайском Гуанчжоу начали проверять мобильные гаджеты туристов
AlexHe34
Аэропорт Гуанчжоу

Гуанчжоу, Китай, 27 мая 2019, 20:58 — REGNUM  В китайском городе Гуанчжоу начались беспрецедентные выборочные проверки мобильных телефонов прилетающих в город иностранных граждан. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает генеральное консульство России в Гуанчжоу.

Китайские власти начали выборочный контроль пассажиров, прибывающих в международный аэропорт Гуанчжоу для того, чтобы выявить расхождение между заявленной при получении визы целью посещения Китая и реальной целью.

Уточняется, что под «выборочный контроль» вполне могут попасть все пассажиры, прибывающие в аэропорт, даже те, кто следует через Гуанчжоу транзитом.

В ходе индивидуальных собеседований с тем или иным пассажиром китайские пограничники предложат продемонстрировать содержимое сотовых телефонов, включая SMS-сообщения, фото‑ и видеоматериалы, электронные документы и даже переписку из мессенджеров.

Если содержимое телефона вызовет подозрение проверяющих, то такому иностранному гражданину может быть запрещен въезд на территорию Китайской Народной Республики.

С чем связаны такие беспрецедентные меры, не уточняется.

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Политика Китая
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