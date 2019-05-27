В китайском Гуанчжоу начали проверять мобильные гаджеты туристов

Гуанчжоу, Китай, , 20:58 — REGNUM В китайском городе Гуанчжоу начались беспрецедентные выборочные проверки мобильных телефонов прилетающих в город иностранных граждан. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает генеральное консульство России в Гуанчжоу.

Китайские власти начали выборочный контроль пассажиров, прибывающих в международный аэропорт Гуанчжоу для того, чтобы выявить расхождение между заявленной при получении визы целью посещения Китая и реальной целью.

Уточняется, что под «выборочный контроль» вполне могут попасть все пассажиры, прибывающие в аэропорт, даже те, кто следует через Гуанчжоу транзитом.

В ходе индивидуальных собеседований с тем или иным пассажиром китайские пограничники предложат продемонстрировать содержимое сотовых телефонов, включая SMS-сообщения, фото‑ и видеоматериалы, электронные документы и даже переписку из мессенджеров.

Если содержимое телефона вызовет подозрение проверяющих, то такому иностранному гражданину может быть запрещен въезд на территорию Китайской Народной Республики.

С чем связаны такие беспрецедентные меры, не уточняется.