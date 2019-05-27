Президент Туркмении: «Ковры – это состояние души нашего народа»

Ашхабад, , 20:01 — REGNUM В Туркмении прошли торжества в честь Дня туркменского ковра. В Ашхабаде состоялись международная выставка «Туркменские ковры — украшение мира» и XIX конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра, пишет «Turkmenistan.ru».

Гости из Китая, Узбекистана, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Турции, Афганистана и других стран посетили туркменскую столицу в эти дни для того, чтобы оценить искусство ковроделия, а также обсудить историю и традиции развития ручного ткания ковров в разных государствах и мира.

Жителей Туркмении и зарубежных гостей с Днем Туркменского ковра поздравил президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает «Туркменистан сегодня».

Глава государства отметил, что «туркменские ковры берут начало в глубине веков и стали частью общечеловеческой цивилизации».

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«Внимательно рассматривая наши ковры, невольно испытываешь удивительные чувства — словно вдыхаешь благоуханье туркменской весны, ощущаешь зной, исходящий от полуденных вершин песчаных барханов, представляешь расцвеченные алыми узорами полевых цветов туркменские равнины, слышишь перестук копыт резвых скакунов, мелодию бьющихся о берег волн, колыбельную песню матери», — сказал он.

По словам Бердымухамедова, «туркменские ковры — это состояние души народа Туркмении».

Пять ковровых гёлей, украшающих Государственный флаг Туркменистана, олицетворяют единство, благополучие, мирную и счастливую жизнь нашего народа, говорится в послании. Мы придаём особое значение развитию национального искусства ковроткачества», — подытожил туркменский лидер.

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