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В Ленинградской области обсудили развитие малочисленных народов

Общество

Центральной темой обсуждения на круглом столе стало православие как объединяющий фактор

д. Вистино, Ленинградская область, 27 мая 2019, 19:31 — REGNUM  В деревне Вистино Ленинградской области 25 мая состоялся круглый стол «Общая православная вера и исторический путь развития коренных малочисленных народов, проживающих на Сойкинской земле» приуроченный к Дню памяти Святителя Николая Чудотворца.

Центральной темой обсуждения стало православие как объединяющий фактор этнокультурного развития коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области.

В мероприятии приняли участие советник губернатора Ленинградской области Вячеслав Санин, руководитель Ленинградского областного отделения Александро-Невского братства Николай Иевлев, руководитель департамента Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным взаимоотношениям Андрей Друшляков и руководитель Музея ижорской культуры Елена Кострова.

Как заявил Андрей Друшляков, круглый стол, который проходит в рамках проекта «Сойкинская святыня», является одним из ключевых проектов, реализуемых на территории Ленинградской области.

Целью проекта «Сойкинская святыня» является создание в Вистинском сельском поселении Кингисеппского района крупного духовного культурно-исторического центра. Проектом предусмотрено восстановление храма святителя Николая Чудотворца на Сойкинской горе, создание скита Александро-Невской Лавры, строительство этнокультурного комплекса коренных народов Ленинградской области. Проект был запущен в мае 2011 года.

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