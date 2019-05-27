В Ленинградской области обсудили развитие малочисленных народов

д. Вистино, Ленинградская область, , 19:31 — REGNUM В деревне Вистино Ленинградской области 25 мая состоялся круглый стол «Общая православная вера и исторический путь развития коренных малочисленных народов, проживающих на Сойкинской земле» приуроченный к Дню памяти Святителя Николая Чудотворца.

Центральной темой обсуждения стало православие как объединяющий фактор этнокультурного развития коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области.

В мероприятии приняли участие советник губернатора Ленинградской области Вячеслав Санин, руководитель Ленинградского областного отделения Александро-Невского братства Николай Иевлев, руководитель департамента Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным взаимоотношениям Андрей Друшляков и руководитель Музея ижорской культуры Елена Кострова.

Как заявил Андрей Друшляков, круглый стол, который проходит в рамках проекта «Сойкинская святыня», является одним из ключевых проектов, реализуемых на территории Ленинградской области.

Целью проекта «Сойкинская святыня» является создание в Вистинском сельском поселении Кингисеппского района крупного духовного культурно-исторического центра. Проектом предусмотрено восстановление храма святителя Николая Чудотворца на Сойкинской горе, создание скита Александро-Невской Лавры, строительство этнокультурного комплекса коренных народов Ленинградской области. Проект был запущен в мае 2011 года.