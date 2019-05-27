Пропавшие в Приэльбрусье лыжники из Санкт-Петербурга найдены

Нальчик, , 19:31 — REGNUM Туристы, заблудившиеся на Эльбрусе, обнаружены. Они вышли на связь со спасателями и вместе с участниками поисково-спасательных работ спустились в Терскол, сообщили ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе регионального спасательного ведомства. Их жизни ничего не угрожает.

«Спасатели МЧС России спустили двоих заблудившихся лыжников из Санкт-Петербурга на поляну Азау. Туристы от дальнейшей помощи спасателей отказались», — говорится в сообщении ведомства.

Причиной того, что лыжники сошли с трассы, стала, очевидно, плохая погода. По данным сотрудников МЧС, в горах холодно, «наверху идет снег».

Как сообщало ИА REGNUM, двое лыжников из Санкт-Петербурга заблудились 27 мая в Эльбрусском районе. На высоте 3400−3500 над уровнем моря при спуске с Гара-Баши около 16:00 они запросили помощи. Им навстречу вышла группа спасателей в количестве пяти человек на двух транспортных средствах.

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