Госдума намерена запретить коллекторам выбивать долги за ЖКХ

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 28 мая, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, запрещающий передачу коллекторам прав на взимание долгов за уплату ЖКХ, сообщает ИА REGNUM.

Анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномоченными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан, отмечают депутаты Госдумы.

Законопроектом предлагается конкретизировать статью 155 Жилищного кодекса РФ. Прописывается прямой запрет на уступку права (требования) по взысканию просроченной задолженности граждан по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам.

Предусмотрены исключения. Речь идет о случаях уступки права (требования) профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг: управляющей организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо ресурсоснабжающей организации.

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