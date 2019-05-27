Расширен список выявленных объектов культурного наследия Москвы

Москва, , 21:14 — REGNUM В 2018 году перечень выявленных объектов культурного наследия Москвы пополнился на 130 объектов и достиг количества 2089. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов («Единая Россия»), сообщил официальный сайт столичного парламента.

Подводя итоги деятельности профильной комиссии за 2018−2019 годы, парламентарий сообщил, что в прошлом году завершились работы по сохранению 69 объектов культурного наследия, что в 1,8 раза больше, чем в 2017 году.

«C 2011 по 2018 год приведены в порядок фасады 753 объектов культурного наследия, в том числе в 2018 году 128. Нас проделанная департаментами работа устраивает, мы её контролируем», — заявил он.

Герасимов также сообщил, что принятый на заседании Московской городской думы бюджет был исполнен в утверждённых объёмах. Работа по сохранению объектов культурного наследия в городе будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты относят проблему уничтожения объектов культурного наследия к «болевым» точкам столицы. Так, координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков заявил, что в 2018 году в Москве ради коммерческой застройки было снесено минимум 21 историческое здание.

Читайте подробнее: Какие исторические здания могут быть утрачены в Москве в 2019 году?