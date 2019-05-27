Губернатор Ямала раскрыл место своего будущего отпуска

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 17:46 — REGNUM Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что проведёт свой отпуск в Крыму. В 2018 году году ему не удалось отдохнуть, но в этом уже куплены путёвки, сообщил он журналистам на пресс-конференции 27 мая 2019 года в Ноябрьске.

«С другой стороны такая работа, что себе не принадлежишь. Невозможно планировать заранее. Благо, что нахожусь в том возрасте, когда можно много работать и особо не нуждаешься в восстановлении. Самое главное, хотя бы раз в неделю высыпаться», — с улыбкой ответил Дмитрий Артюхов об отдыхе.

Отметим, что длительное отсутствие отпуска положительно сказалось на доходах главы ЯНАО. В 2018 году он задекларировал доход в размере более 64,9 млн рублей. Как пояснили в пресс-службе главы региона, Дмитрий Артюхов не использовал 141 день ежегодного оплачиваемого отпуска как при работе заместителем прежнего губернатора ЯНАО, так и в должности руководителя автономного округа.