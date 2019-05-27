Липецкая семья стала первым участником программы «Свой дом под ключ»

Липецк, , 17:31 — REGNUM Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 27 мая встретился с многодетной семьей Луневых, которые первыми получили участок под строительство жилья в поселке Желтые Пески. Как сообщила пресс-служба областной администрации, воронежская компания «Сити-Лайн» за четыре месяца построит первый дом в поселке Желтые Пески.

Новоселье в 2019 году могут справить еще несколько десятков человек. Как отметил врио главы региона Игорь Артамонов, первые 25 семей получат финансовую поддержку от администрации области.

«Первые 25 семей получат от администрации области по 200 тысяч рублей — это половина первоначального взноса по кредиту. В следующем году будем добиваться выделения средств из федерального бюджета на компенсацию затрат многодетных семей по оплате части процентной ставки ипотечного кредита, полученного на строительство дома. Мы заинтересованы, чтобы как можно больше семей получили комфортное жилье», — заявил Игорь Артамонов.

Из 900 тысяч квадратных метров введенного в 2018 году в строй жилья в Липецкой области 72% занимает индивидуальное жилищное строительство, а кредитов для него выдано только 80, сообщил Игорь Артамонов. Совместно со Сбербанком была разработана программа поддержки индивидуального жилищного строительства «Свой дом под ключ».

Кредит на ИЖС будет вначале выдан под 12% годовых, но снизится до 10,9% после того, как на участке будет возведен дом. Для реализации программы привлекаются застройщики, которые способны быстро и качественно возвести жилье за три-четыре месяца. Тогда дом станет объектом залога, а сниженная ставка кредита будет неизменной до полной его выплаты. Также рассматривается возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса при получении ипотеки многодетной семьей и включения дополнительных застройщиков в программу.

Как сообщает администрация Липецка, завершена отсыпка центральной дороги на улице Апрельской до выезда в Желтые Пески, определены проезды для первоочередной отсыпки улиц, разработана дорожная карта выполнения работ по строительству закольцовочного газопровода в Желтых Песках.

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