Первый Липецкий полумарафон собрал более двух тысяч участников

Липецк, , 17:27 — REGNUM Первый Липецкий полумарафон, прошедший 26 мая в областном центре, собрал более двух тысяч человек из 45 городов. По словам временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, спортивное мероприятие такого масштаба состоялось в Липецке впервые, но марафон обязательно получит продолжение.

«В Липецке впервые проходит такой масштабный спортивный праздник. Очень много людей откликнулось. Мы будем делать все, чтобы подобные события проходили регулярно. Олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны пообещали приезжать каждый год и помогать нам в организации», — сказал Игорь Артамонов.

Перед началом забега победители и призеры Олимпиад и чемпионатов мира Елена Замолодчикова, Татьяна Логунова и Олеся Зыкина провели общую разминку. В качестве комментатора выступил ведущий и журналист Дмитрий Губерниев.

Всего в Липецком полумарафоне приняли участие 2003 человека. «Детская» дистанция составила 500 метров. Первой к финишу пришла шестилетняя Юлия Клюева. Самому юному участнику марафона исполнилось четыре года, самому взрослому — 65 лет. Дистанции для взрослых составили три километра, 10,5 км и 21,1 км. Самым массовым стал забег на три километра. Врио главы региона Игорь Артамонов преодолел 10,5 км.

В дистанции на три километра первым пришли 17-летний липчанин Владимир Яицких и 17-летняя Елизавета Полухина. В забеге на 10,5 км первые места заняли 22-летний Владислав Чужинов из Белгородской области и Елена Коробкина из Липецка. В забеге на 21,1 км победителями стали Николай Чавкин из города Жуковского (Московская область) и Юлия Рыжанкова из города Старый Оскол (Белгородская область).

Все участники полумарафона получили медали и футболки, победителям вручили ценные призы. На Соборной площади работали интерактивные площадки и фотозоны. Спортивный праздник завершился концертом.

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