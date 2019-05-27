Глава Ямала сообщил, когда решится на зоопарк

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 17:39 — REGNUM На Ямале нет регионального зоопарка. Хотя ЯНАО посещают выездные группы из разных регионов страны. Появление такого объекта возможно в автономном округе в перспективе, по типу Беловежской пущи с северными животными, но не является приоритетной задачей, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе пресс-конференции 27 мая 2019 года в Ноябрьске.

«Не так давно в Лабытнангах работала выездная группа Московского зоопарка. Рассматривалась возможность размещения такого объекта на Ямале, жду от них обратную связь — как они это видят. Идея зоопарка на Ямале возникла у нас в ходе поездки в Финляндию в начале года. В очень маленьком городе, по численности меньше, чем Лабытнанги, мы увидели прекрасный зоопарк. Я спросил о его содержании — оно незначительное. Нет никаких крытых капитальных строений, ничего отапливать не надо, есть совсем небольшой персонал, но огромное притяжение туристов. Все хотят посмотреть на медведей, любых других северных животных. Если рассмотреть наш туристический потенциал, то невозможно неделями ходить по горам. Хочется покомфортнее расположиться и что-то посмотреть. Это навело нас на мысль, что в принципе создание такого объекта возможно», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Однако глава Ямала подчеркнул, что создание зоопарка — «не приоритетная история».

«Но если говорить о перспективе, в этом проекте я вижу и рабочие места, и туристическую притягательность. Если меня коллеги убедят, что это стоит разумных денег и оправдано, то я на это решусь», — пообещал глава Ямала.