В России тестируют антипиратскую систему, построенную на базе нейросети

Москва, , 16:49 — REGNUM В России начали тестировать самообучающуюся систему, анализирующую ссылки на пиратские ресурсы. Об этом 27 мая сообщило агентство RNS со ссылкой на Медиа-коммуникационный союз.

Глава организации Михаил Дёмин сообщил журналистам, что тестирование будет проводиться в течение месяца. Результатом работы системы станет реестр ссылок, которые будут удаляться из поисковой выдачи, а также из видеохостингов.

Дёмин добавил, что большую часть ссылок система обрабатывает в автоматическом режиме, если она не справится с этой задачей и не заметит пиратский ресурс, это за неё сделает специально обученный человек.

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Напомним, в ноябре 2018 года российские правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум, в рамках которого они договорились об усилении борьбы с пиратством.

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