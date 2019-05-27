Понедельник, 27 Мая 2019 года
16:54:37 МСК

На Урале осуждён бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук

Общество

Ему дали два года условно и амнистировали. Но предприниматель будет добиваться полного оправдания

Екатеринбург, 27 мая 2019, 16:44 — REGNUM  Уральский бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук осуждён за мошенничество на два года условно. Приговор вынес Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга.

Оглашение приговора состоялось 27 мая. Суд согласился с требованием прокуратуры и назначил ему два года условно. При этом бизнесмен был освобождён от наказания в связи с амнистией.

Отметим, Капчук считает, что уголовное дело в отношении него было сфабриковано. Он будет обжаловать приговор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бизнесмен с середины нулевых годов находился за границей. Однако летом 2018 года вернулся в Россию. Помощь в этом оказал федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Читайте ранее в этом сюжете: Вернувшийся в Россию бизнесмен из 90-х Капчук предстанет перед судом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить