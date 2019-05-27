На Урале осуждён бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук

Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM Уральский бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук осуждён за мошенничество на два года условно. Приговор вынес Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга.

Оглашение приговора состоялось 27 мая. Суд согласился с требованием прокуратуры и назначил ему два года условно. При этом бизнесмен был освобождён от наказания в связи с амнистией.

Отметим, Капчук считает, что уголовное дело в отношении него было сфабриковано. Он будет обжаловать приговор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бизнесмен с середины нулевых годов находился за границей. Однако летом 2018 года вернулся в Россию. Помощь в этом оказал федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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