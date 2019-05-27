«В Севастополе острая нехватка специалистов», — главврач онкодиспансера

Севастополь, , 16:39 — REGNUM В Севастополе в настоящее время наблюдается острый дефицит врачей, специализирующихся по онкологическим заболеваниям. Об этом 27 мая журналистам сообщил новый руководитель городского онкодиспансера Василий Ощепков.

«В онкодиспансере острая нехватка специалистов, всего необходимо 20 врачей», — отметил Ощепков.

Он также подчеркнул, что более 30 лет работает в медицине, поэтому намерен привлечь к работе в городе своих друзей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе с 2017 года не могут начать строить новый онкоцентр, предусмотренный в рамках ФЦП. При этом его проект не предусматривает создания отдельного детского отделения — несмотря на то, что в городе онкологический диагноз поставлен почти сотне детей.

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Кроме того, по мнению депутата Заксобрания города-героя Вячеслава Горелова, властям города уже сейчас необходимо озаботиться кадровым вопросом.

«Детское отделение в новом онкологическом центре должно быть, безусловно. Также необходимо озвучивать ещё один важный вопрос — кадровый. Дело в том, что построить хорошо оснащённый современным оборудованием центр — это часть проблемы. Дальше нужно будет укомплектовать его грамотными специалистами. Возникает вопрос: кто у нас сейчас занимается подбором кадрового состава для этого онкологического центра? Где эти люди будут жить?» — отметил парламентарий в комментарии для ИА REGNUM.

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