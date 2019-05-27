В Бурятии красных всадников превратили в шаманов

Улан-Удэ, , 16:41 — REGNUM Скульптурная группа «Всадники», украшавшая главный вход в Бурятский театр оперы и балеты, теперь встречает посетителей шаманского храма. Статуи мужчины и женщины на лошадях с развевающимся красным стягом со звездой были заменены на новые в 2009 году.

Алюминиевые скакуны скульптора Александра Тимина и художника Андрея Мартыненко украшали здание театра 57 лет. Заменить их на более лёгкие статуи из бронзы решили при реставрации здания десять лет назад. Новые всадники были покрыты патиной, создающей эффект старины.

О судьбе же старых скульптур ничего не было известно до 26 мая 2019 года. Как сообщает «Байкал-Daily», всадники в обновлённом виде появились в первом в России шаманском храме, который открылся в воскресенье столице Бурятии.

Скульптуры покрасили золотой краской, а также заменили знамя на туги Чингисхана. Что довольно иронично, поскольку статуи красных всадников символизировали устремленность в будущее. Вряд ли скульпторы подразумевали именно такое будущее — с храмами, массовыми молебнами и жертвоприношениями.

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