Свердловского депутата «попросили» из севастопольского онкодиспансера

Севастополь, , 16:31 — REGNUM В Севастополе отправили в отставку директора онкодиспансера Михаила Голованова — депутата Заксобрания Свердловской области — после того, как журналисты попросили президента РФ Владимир Путина разобраться со скандальной историей гибели 54-летней пациентки учреждения. Новым главврачом назначили бывшего начальника радиотерапевтической службы «Медицинского города» в Тюмени Василия Ощепкова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на форуме ОНФ в Москве севастопольские журналист попросили президента Путина разобраться с историей 54-летней Елены Красулиной. По их данным, в 2016 году Красулину прооперировали по федеральной квоте онкологи центра им. Бурденко, а в 2018-м местные врачи-онкологи ей необоснованно отказали в предоставлении медпомощи.

«Главврача уже нет, разве вам нужны другие итоги? — заявил 27 мая журналистам Василий Ощепков. — Проверка медицинской документации не выявила фатальных нарушений, которые могли бы поменять ее судьбу. У нее было неизлечимое заболевание, средний срок жизни пациента с этим диагнозом редко превышает один год».

В департаменте здравоохранения города не комментируют причину смены руководства онкоцентра.

«Новый руководитель собирается выстроить партнёрскую схему отношений между врачами и пациентами, а также улучшить ситуацию с профилактикой онкологических заболеваний», — отметили в горздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации руководителя постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Заксобрания Севастополя Татьяны Щербаковой, в Севастополе долго не могут начать строить новый онкоцентр из-за того, что местные чиновники вместе с проектом больниц пытались «пропихнуть» у Херсонеса строительство жилых многоэтажек.

По данным уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе Марины Песчанской, в 2018 году на учёте с онкологическими заболеваниями в городе было зарегистрировано 87 детей, из которых один ребёнок уже умер.

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«Согласно ответу департамента капитального строительства, в соответствии с медико-техническим заданием на разработку проекта строительства лечебно-реабилитационного онкологического центра объекта, детское отделение не предусмотрено», — отметила омбудсмен.

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