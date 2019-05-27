В Оренбурге ушёл из жизни Герой России Андрей Зеленко

Оренбург, , 16:20 — REGNUM В Оренбурге после продолжительной болезни ушел из жизни Герой России, бывший военный комиссар региона Андрей Зеленко. Об этом стало известно 27 мая.

«Это был уникальный, талантливый и деятельный человек. Военный лётчик-снайпер, полковник ВВС, участник боевых действий в «горячих точках» страны, при выполнении даже самых сложных задач Андрей Жаннович всегда проявлял несгибаемую волю и упорство», — отметили в мэрии и Оренбургском горсовете.

Соболезнования выразили врио главы Оренбуржья Денис Паслер и областное правительство:

«Уход Андрея Жанновича Зеленко — невосполнимая утрата. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах».

Андрей Зеленко родился в 1965 году. Потомственный военный, Андрей Жаннович Зеленко служил в военно-транспортной авиации, участвовал в боевых действиях по восстановлению конституционного порядка в Северо-Кавказском регионе, проявляя мужество и высочайший профессионализм. В 2000 году во время рейса «Махачкала-Астрахань-Новосибирск», на борту которого было более 200 призывников и члены экипажа, отказали почти все системы управления и датчики воздушного судна. Командир экипажа Зеленко развернул самолёт к ближайшему аэродрому и сумел посадить почти неуправляемую, горящую машину. Благодаря высочайшему летному мастерству и грамотно проведенной эвакуации более 200 призывников и все члены экипажа остались живы. За этот героический поступок Андрею Зеленко присвоено звание Героя России.

С 2003 года Андрей Жаннович командовал 117-м Берлинским военно-транспортным авиационным полком в Оренбурге, в 2005-м году был назначен заместителем командира 12-й военно-транспортной авиационной дивизии (Тверь). С 2007 года полковник Зеленко — командир 610-го Центра боевого применения и переучивания летного состава (ЦБП ПЛС) военно-транспортной авиации (ВТА) РФ в Иваново. С 2009 года — в запасе.

Андрей Зеленко работал в ФГУП «Оренбургские авиалинии» инженером по контролю лётной эксплуатации. В 2010 году был избран депутатом Оренбургского городского Совета. С 1 апреля 2013 года — военный комиссар Оренбургской области. За время его работы областной военный комиссариат занимал лидирующие места в Центральном военном округе.