Глава Ямала назвал три первостепенные задачи для региона

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 16:35 — REGNUM Жильё, дороги, здравоохранение — три первостепенные задачи, три сферы жизни на Ямале, улучшение которых необходимо незамедлительно. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов 27 мая 2019 года на пресс-конференции в Ноябрьске.

Когда речь зашла о реализации в ЯНАО майских указов президента России, Дмитрий Артюхов сделал упор на первоочередных запросах ямальцев.

«Есть вещи, которые завтра нужны. Есть насущные задачи, к примеру, сейчас мы ликвидируем очередь в детские сады для детей от 1,5 лет. А есть вещи более сложные, типа увеличения продолжительности жизни до 78 лет, и клуб 80 чуть попозже. Что такое продолжительность жизни до 80 лет? Это и спорт, и система здравоохранения в целом, чистая вода — огромное количество вещей, которые только в комплексе могут дать эффект, привести к важному для страны результату. Важно при этом не утонуть в бумажной работе, красиво отчитаться, как мы умеем делать прекрасно, а получить конечный результат», — отметил глава региона.