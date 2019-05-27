Глава студии Behaviour Interactive рассказал, как избежать переработок

Монреаль, Канада, , 16:21 — REGNUM Директор студии Behaviour Interactive Реми Расин рассказал, как ему удалось избавиться от кранчей (вид переработок в игровой индустрии) в рабочем процессе. На создание продуктивного рабочего графика для своих сотрудников ему понадобилось целых десять лет, сообщается на сайте компании.

Впервые Расин задумался о вопросе кранчей 20 лет назад, когда увидел своих сотрудников, задержавшихся на работе на всю ночь. В первую очередь, он ввёл запреты на сон в офисе. Разработчики всё ещё могли задерживаться на работе допоздна по собственному желанию, но спать им разрешалось только дома.

Далее он перестал поощрять сотрудников, работающих в выходные дни. После этого Расин окружил себя менеджерами, главной задачей которых стало распространение видения директора. Таким образом, спустя время, в Behaviour Interactive установился продуктивный восьмичасовой рабочий день.

«Восемь часов интенсивной работы = пустой офис в 18:00», — пишет Реми Расин.

Напомним, Behaviour Interactive — это независимая канадская компания-разработчик видеоигр. С момента своего создания в 1992 году разработчики из Behaviour создали порядка 120 игр для различных платформ. Самые известные их релизы: Dead By Daylight, Spider-Man: Friend of Foe (версии для портативных консолей) и Mercenaries 2.

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