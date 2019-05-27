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В Екатеринбурге представили список площадок для храма Святой Екатерины

Общество

Вместо «Дели» и рядом с ЭКСПО

Екатеринбург, 27 мая 2019, 16:13 — REGNUM  В Екатеринбурге представили список новых мест для строительства храма Святой Екатерины. 48 позиций указали на сайте горадминистрации.

Весь список основан на более чем 8 тысяч 200 предложений, которые сформировали за минувшую неделю горожане. Это следующие варианты:

  1. Пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова
  2. ул. Куйбышева, 36, недострой гостиницы «Дели»
  3. Пустырь за Макаровским мостом
  4. Площадь 1905 года
  5. На Малом Конном полуострове
  6. Территория завода Уралкабель на ул. Татищева
  7. Заброшенная больница у КСК «Уралец» на 8 Марта
  8. На месте снесенной телебашни
  9. Площадь Труда
  10. На месте катка и парковки за башней «Исеть»
  11. Площадь Обороны
  12. Бывший Уральский приборостроительный завод
  13. Напротив сквера, недостроенное здание (где планируется построить дом).
  14. На территории завода ЖБИ
  15. Метеогорка
  16. В районе плотины на Уктусе
  17. Район ЖБИ
  18. «Храм на воде», бывшее расположение
  19. Академический район
  20. На Синих Камнях, по адресу — Хрустальная, 49.
  21. Остров Баран
  22. На месте недостроя на Бориса Ельцина
  23. Горького, 17 (бывший приборостроительный завод)
  24. В сквере у Драмтеатра
  25. Ремонт Собора Успения Пресвятой Богородицы на ул. Кирова 65.
  26. В акватории за Макаровским мостом.
  27. В районе Олимпийской набережной, в сквере за СК «Динамо», в районе улицы Николая Никонова
  28. Район Южного автовокзала.
  29. Зеленая роща.
  30. Радищева — Добролюбова
  31. В районе улицы Агриппины Полежаевой
  32. В районе улицы Походной — поймы реки Патрушиха
  33. По улице Нагорной в Верх-Исетском районе
  34. Химмаш
  35. В районе улицы Татищева
  36. Широкая речка перед ЖК «Мичуринский»
  37. Вторчермет
  38. Синие камни
  39. Солнечный
  40. Эльмаш
  41. Вместо памятника Свердлову
  42. Малышева, 53
  43. Челюскинцев-Папанина
  44. Крауля-Токарей
  45. Ленина-Восточная_Малышева
  46. Кольцовский тракт
  47. Сортировка
  48. ЭКСПО

Напомним, ранее в мэрии заявляли, что на основе «большого списка» далее будет сформирован «шорт-лист» из пяти-семи площадок. Кроме того, в гордуме должны определиться, как узнать мнение граждан о судьбе храма Святой Екатерины — через опрос или референдум.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вызов прогремел из Екатеринбурга»: митрополит Кирилл о ситуации с храмом

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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