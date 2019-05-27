В Екатеринбурге представили список площадок для храма Святой Екатерины

Екатеринбург, , 16:13 — REGNUM В Екатеринбурге представили список новых мест для строительства храма Святой Екатерины. 48 позиций указали на сайте горадминистрации.

Весь список основан на более чем 8 тысяч 200 предложений, которые сформировали за минувшую неделю горожане. Это следующие варианты:

Пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова ул. Куйбышева, 36, недострой гостиницы «Дели» Пустырь за Макаровским мостом Площадь 1905 года На Малом Конном полуострове Территория завода Уралкабель на ул. Татищева Заброшенная больница у КСК «Уралец» на 8 Марта На месте снесенной телебашни Площадь Труда На месте катка и парковки за башней «Исеть» Площадь Обороны Бывший Уральский приборостроительный завод Напротив сквера, недостроенное здание (где планируется построить дом). На территории завода ЖБИ Метеогорка В районе плотины на Уктусе Район ЖБИ «Храм на воде», бывшее расположение Академический район На Синих Камнях, по адресу — Хрустальная, 49. Остров Баран На месте недостроя на Бориса Ельцина Горького, 17 (бывший приборостроительный завод) В сквере у Драмтеатра Ремонт Собора Успения Пресвятой Богородицы на ул. Кирова 65. В акватории за Макаровским мостом. В районе Олимпийской набережной, в сквере за СК «Динамо», в районе улицы Николая Никонова Район Южного автовокзала. Зеленая роща. Радищева — Добролюбова В районе улицы Агриппины Полежаевой В районе улицы Походной — поймы реки Патрушиха По улице Нагорной в Верх-Исетском районе Химмаш В районе улицы Татищева Широкая речка перед ЖК «Мичуринский» Вторчермет Синие камни Солнечный Эльмаш Вместо памятника Свердлову Малышева, 53 Челюскинцев-Папанина Крауля-Токарей Ленина-Восточная_Малышева Кольцовский тракт Сортировка ЭКСПО

Напомним, ранее в мэрии заявляли, что на основе «большого списка» далее будет сформирован «шорт-лист» из пяти-семи площадок. Кроме того, в гордуме должны определиться, как узнать мнение граждан о судьбе храма Святой Екатерины — через опрос или референдум.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вызов прогремел из Екатеринбурга»: митрополит Кирилл о ситуации с храмом