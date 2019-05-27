В Екатеринбурге представили список площадок для храма Святой Екатерины

Екатеринбург, 27 мая 2019, 16:13 — REGNUM В Екатеринбурге представили список новых мест для строительства храма Святой Екатерины. 48 позиций указали на сайте горадминистрации.
Весь список основан на более чем 8 тысяч 200 предложений, которые сформировали за минувшую неделю горожане. Это следующие варианты:
- Пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова
- ул. Куйбышева, 36, недострой гостиницы «Дели»
- Пустырь за Макаровским мостом
- Площадь 1905 года
- На Малом Конном полуострове
- Территория завода Уралкабель на ул. Татищева
- Заброшенная больница у КСК «Уралец» на 8 Марта
- На месте снесенной телебашни
- Площадь Труда
- На месте катка и парковки за башней «Исеть»
- Площадь Обороны
- Бывший Уральский приборостроительный завод
- Напротив сквера, недостроенное здание (где планируется построить дом).
- На территории завода ЖБИ
- Метеогорка
- В районе плотины на Уктусе
- Район ЖБИ
- «Храм на воде», бывшее расположение
- Академический район
- На Синих Камнях, по адресу — Хрустальная, 49.
- Остров Баран
- На месте недостроя на Бориса Ельцина
- Горького, 17 (бывший приборостроительный завод)
- В сквере у Драмтеатра
- Ремонт Собора Успения Пресвятой Богородицы на ул. Кирова 65.
- В акватории за Макаровским мостом.
- В районе Олимпийской набережной, в сквере за СК «Динамо», в районе улицы Николая Никонова
- Район Южного автовокзала.
- Зеленая роща.
- Радищева — Добролюбова
- В районе улицы Агриппины Полежаевой
- В районе улицы Походной — поймы реки Патрушиха
- По улице Нагорной в Верх-Исетском районе
- Химмаш
- В районе улицы Татищева
- Широкая речка перед ЖК «Мичуринский»
- Вторчермет
- Синие камни
- Солнечный
- Эльмаш
- Вместо памятника Свердлову
- Малышева, 53
- Челюскинцев-Папанина
- Крауля-Токарей
- Ленина-Восточная_Малышева
- Кольцовский тракт
- Сортировка
- ЭКСПО
Напомним, ранее в мэрии заявляли, что на основе «большого списка» далее будет сформирован «шорт-лист» из пяти-семи площадок. Кроме того, в гордуме должны определиться, как узнать мнение граждан о судьбе храма Святой Екатерины — через опрос или референдум.
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