Врио главы Оренбуржья вручил ключи от новых машин пяти многодетным семьям

Оренбург, , 16:01 — REGNUM В Оренбурге 27 мая пять финалистов XVI областного конкурса «Лучшая многодетная семья Оренбуржья» получили из рук врио губернатора Дениса Паслера ключи от новых автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Денис Паслер отметил, что сегодня государственная поддержка семьи имеет огромное значение.

«В 2019 году социальная поддержка семьи, материнства и детства из бюджета Оренбургской области достигла 5,1 млрд рублей. Отдельно необходимо сказать о многодетных семьях. Финансирование мер социальной поддержки для них в текущем (2019) году составит уже 1,2 млрд рублей», — подчеркнул Денис Паслер.

В Оренбуржье свыше 27 тысяч многодетных семей. Среди них — более 450 таких, в которых воспитываются шесть и более детей.

«Сегодня мы чествуем победителей конкурсов среди оренбургских семей. В любом соревновании, даже дружеском, должен быть победитель. Но я считаю, что все семьи, которые честно трудятся, растят детей, думают о будущем, достойны самых высоких наград и искренних слов благодарности», — сказал Паслер.

Глава региона вручил семьям-победителям областного конкурса ключи от легковых автомобилей, а представители муниципалитетов — подарки детям, приехавшим на награждение вместе со своими родителями.

Подарками были отмечены и победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», которые будут представлять Оренбуржье на федеральном этапе. Завершилось торжество на площади у памятника Ленину, где ждали своих обладателей новые автомобили.

Стоит отметить, ежегодный областной конкурс «Лучшая многодетная семья Оренбуржья», учрежденный указом губернатора Оренбургской области, проводится в регионе с 2004 года. Конкурс проходит в рамках Международного дня семьи, ежегодно в нём принимают участие более 200 многодетных семей.