В Оренбуржье переформатируют систему экологического мониторинга воздуха

Оренбург, , 16:53 — REGNUM В Оренбургской области принято решении о переформатировании системы экологического мониторинга атмосферного воздуха. На территории региона установят дополнительно 24 экологических поста. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Врио губернатора Денис Паслер поручил министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений совместно с Оренбургским гидрометцентром, управлениями ГОЧС, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и департаментом пожарной безопасности и гражданской защиты области детально проработать вопросы количества и мест размещения дополнительных стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха.

«Сделать это необходимо с учётом мнения жителей проблемных территорий. Для полноценной работы системы экологического мониторинга атмосферного воздуха необходимо интегрировать в единую систему 24 ведомственных поста Оренбургского газоперерабатывающего комплекса и других ведомственных постов и лабораторий», — отметил Денис Паслер.

Обновленная региональная схема экологического мониторинга и графики экологических мероприятий нефтегазовых компаний региона будут рассмотрены на заседании экологического совета в июне.

Глава региона подчеркнул, что в решении экологических вопросов область рассчитывает на содействие нефтегазовых компаний, а контрольные мероприятия не ставят целью осложнить их работу.

«Коллеги, вопросы соблюдения технологий производства, вопросы экологической ответственности для ваших компаний должны оставаться ключевыми. Цель нашей встречи — совместными усилиями найти пути решения имеющихся экологических проблем. Решать их мы будем комплексно и с вашим обязательным участием», — заявил Денис Паслер.

Представители нефтегазовых компаний подтвердили свою готовность принять финансовое участие в организации дополнительных постов и открытость для контрольных мероприятий.

Добавим, 27 мая врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер провел рабочее совещание по вопросам экологической безопасности региона и расширения системы мониторинга атмосферного воздуха. И. о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбуржья Константин Костюченко отметил, что Оренбургская область относится к числу регионов с достаточно напряжённой экологической обстановкой, что в первую очередь связано с загрязнением атмосферного воздуха. На территории региона работает 16 стационарных постов Оренбургского гидрометцентра, 10 стационарных постов областной экологической службы и 24 ведомственных поста контроля Газоперерабатывающего комплекса в Оренбургском районе.

«Тем не менее статистика обращений граждан говорит о том, что масштабы проблемы растут. Наиболее неблагоприятная экологическая обстановка складывается в Переволоцком, Сакмарском, Ташлинском, Новосергиевском районах и Сорочинском городском округе, где сосредоточены предприятия, занимающиеся добычей, хранением, переработкой и транспортировкой углеводородного сырья. Увеличение числа обращений связано с введением в эксплуатацию нефтяных месторождений, а также увеличением количества пунктов приема и хранения нефти, их производственных мощностей. Посты контроля в этих территориях отсутствуют, что делает практически невозможным принятие оперативных мер реагирования по выявлению источника загрязнения. Кроме этого, поступают ходатайства глав муниципальных образований об установке постов на их территориях», — сказал руководитель минприроды области.

Исходя из ситуации, было предложено расширить систему экологического мониторинга, установив дополнительные стационарные посты контроля. Это позволит значительно повысить широту охвата области мониторинговыми исследованиям и даст необходимый информационный материал для принятия мер, направленных на улучшение экологической ситуации.

«Наши прямые полномочия — защищать наших граждан от какого бы то ни было негативного воздействия. С начала года только по Оренбургу поступило порядка 50 обращений. Результатов по ним — ноль. Представители контрольных ведомств ссылаются на недостаточность полномочий и отсутствие необходимой нормативной базы на федеральном уровне. Коллеги, надо жить вопросами Оренбуржья. Не хватает нормативных документов, чтобы привлечь к ответственности виновных в загрязнении? Давайте разработаем на уровне области! Надо снижать объемы сжигаемого попутного газа? Значит, нужна соответствующая региональная программа. Нужны дополнительные посты экологического мониторинга? Будем ставить посты, чтобы иметь информацию о состоянии атмосферного воздуха 24 часа в сутки 365 дней в году», — заявил Денис Паслер.