Латвийский эксперт: для ЕС Прибалтика – «какой-то третий сорт»

Рига, , 15:42 — REGNUM Общественный деятель, член правления Латвийского баскетбольного совета Гунтис Шенхофс, выступая на радио Baltkom заявил, что, по его мнению, латвийские европарламентарии не приносят никакой пользы для страны, поскольку только «поддакивают» Евросоюзу и США, а интересы Латвии не отстаивают. В связи с этим ему «очень больно и стыдно за Латвию».

«Этот вопрос для меня очень болезненный и чувствительный. Стыдно как ведут себя наши политики в Брюсселе, и не только там, но и перед США… Я начинаю это воспринимать очень лично и это меня лично унижает и задевает. Латвия часто бежит впереди паровоза. Нам еще даже ничего не сказали, только дали взмах, а мы уже выполняем. И это настолько унизительно, что мне иногда бывает стыдно за Латвию. Просто стыдно», — передаёт слова Шенховса «Голос Балтии».

В частности, по словам Шенховса, латвийские европарламентарии нисколько не пытаются бороться за интересы Латвии как производителя сельскохозяйственной продукции.

По его словам, он не чувствовал такого унижения даже в советские времена.

«Когда-то, безусловно, когда мы были еще в Советском Союзе, мы были зависимы от Москвы. Но тогда, я себя таким униженным не чувствовал, по крайней мере я этого не замечал. Может, из-за того, что не было еще такого жизненного опыта. Но насколько помню, для Москвы мы, балтийские страны, были кусочком Запада. Они часто воспринимали балтийские страны как авангардные, мы были над всеми остальными странами Советского союза. Теперь же я чувствую, что мы какой-то третий сорт. Как наши политики ведут себя в Брюсселе и как Брюссель относится к нам», — сказал Шенховс.