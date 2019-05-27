Медведев рассказал об интересе в России к китайскому языку

Москва, , 15:41 — REGNUM В России расширяется интерес к китайскому языку, заявил 27 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами по теме ЕГЭ.

«По всей России к новым предметам на выбор добавился китайский язык. Это означает, что интерес к китайскому языку расширяется. Обязательным остаются русский язык и математика», — сказал он.

По словам главы правительства, в 2019 году планируется использовать 5,7 тыс. пунктов проведения экзаменов. В каждом из них «установлены камеры, специальная техника, проверяется, чтобы у школьников не было телефонов, доступа в интернет».

Премьер-министр добавил, что регионы РФ к экзаменационной кампании готовы. И сейчас проведение ЕГЭ — ответственность глав регионов и муниципалитетов.