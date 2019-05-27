Из первых екатеринбургских призывников 2019 года годными признаны лишь 8,3%

Екатеринбург, , 15:40 — REGNUM Лишь 205 из 2 тысяч 473 призывников из Екатеринбурга пока признали годными к военной службе. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM привели в пресс-службе администрации города.

205 человек — это всего лишь 8,3% из потока, прошедших через военкомат екатеринбуржцев с 1 апреля 2019 года. Почти вчетверо больше — 781 человек (31,6%) — по разным причинам освободили от призыва, а 1 тысяча 160 призывников (46,9%) получили отсрочку.

Судьба оставшихся 327 человек пока неизвестна — возможно, их отправили на уточнение диагноза в медицинские учреждения города, и часть этих людей могут всё равно попасть на военную службу.

Напомним, весенний призыв — 2019 проходит с 1 апреля по 15 июля. По всей России призовут на службу 135 тысяч человек, из них около тысячи — с Екатеринбурга.

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