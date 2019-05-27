В Ираке к смертной казни приговорен еще один гражданин Франции

Багдад, , 15:46 — REGNUM Суд Ирака приговорил к смертной казни еще одного гражданина Франции, виновного в связях с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 мая Agence France-Presse.

«Собранные доказательства, а также ваше признание, подтверждают вашу причастность к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил судья, перед вынесением приговора.

Как передавало ИА REGNUM, ранее судебная инстанция Ирака также вынесла три смертных приговора другим гражданам Франции. Официальные Париж, несмотря на неприятие смертной казни, признал суверенное право Ирака на приговор в отношении преступников.