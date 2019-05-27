Понедельник, 27 Мая 2019 года
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Медведев дал положительную характеристику ЕГЭ

Общество

Нарушения сводятся к минимуму

Москва, 27 мая 2019, 15:34 — REGNUM  Единый государственный экзамен (ЕГЭ), который проводится в школах России, положительно себя зарекомендовал, заявил 27 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

По его словам, результаты экзаменационных кампаний ежегодно анализируются, что позволяет менять и совершенствовать систему сдачи, сводить к минимуму проблемы и нарушения.

«В целом единый госэкзамен себя хорошо зарекомендовал за это время», — сказал он.

Ранее глава правительства пояснил, что ЕГЭ в России вводили для того, чтобы добиться объективной и честной оценки знаний.

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Единый государственный экзамен
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