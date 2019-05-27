Единая справка о здоровье: решит проблему уклонистов в армии

Москва, , 15:29 — REGNUM Попытки Минобороны РФ поймать уклонистов и коррупционеров в армии — дело достойное, но, как правило, борьба с коррупцией создает большую базу для новых коррупционных схем. А между тем у Минобороны есть возможность не только повысить качество проверки кандидатов, но и существенно сэкономить на организации медосмотров, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Нужно пролоббировать введение единого документа о состоянии здоровья, на основании которого будет приниматься не только решение о призыве в армию, но и будут выдаваться разрешения на управление транспортом, владение оружием, допуск к поступлению на бюджетные места в учебных заведениях, работе на государственных должностях, по которым существуют требования по здоровью (милиция, пожарная охрана, железная дорога и т. д.), допуски для работы на предприятиях общественного питания и т. д., в общем, везде, где требуются справки о состоянии здоровья», — пояснил эксперт.

И тогда, по его мнению, сами получатели справок столкнутся с выбором — «косить» от армии по здоровью, существенно ограничивая свои возможности по трудоустройству и не только в будущем, или проходить медкомиссию честно.

«Ну и не стоит забывать, что при расчете стоимости ряда страховых полисов, в том числе и тех, которые требуются при получении кредитов, тоже важным фактором является состояние здоровья — раз этим людям нельзя служить в армии, не понятно, почему страховые компании и кредиторы должны брать на себя дополнительные риски», — отметил Вакуленко.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками.

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