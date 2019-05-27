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На снижение смертности при ДТП в Алма-Ате направят около $1 млн

Общество

Концепция была позаимствована у Швеции и направлена на правильную организацию дорожного движения

Нур-Султан, 27 мая 2019, 15:29 — REGNUM  На реализацию концепции нулевой смертности на дорогах Алма-Аты Vision Zero планируется направить 368 млн тенге ($970 тыс.). Об этом заявил аким (глава) Алма-Аты Бауыжан Байбек на сессии маслихата (представительного органа власти), сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, основной целью проекта является снижение на 25% числа погибших в ДТП к 2021 году. Глава города отметил, что концепция была позаимствована у Швеции и направлена на правильную организацию дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая аким (глава) Алма-Аты Бауыжан Байбек заявил, что на развитие города дополнительно планируется выделить 13 млрд тенге ($34,3 млн). Средства буду выделены правительством по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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Инициативы и новшества в Правилах дорожного движения
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