На снижение смертности при ДТП в Алма-Ате направят около $1 млн

Нур-Султан, , 15:29 — REGNUM На реализацию концепции нулевой смертности на дорогах Алма-Аты Vision Zero планируется направить 368 млн тенге ($970 тыс.). Об этом заявил аким (глава) Алма-Аты Бауыжан Байбек на сессии маслихата (представительного органа власти), сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, основной целью проекта является снижение на 25% числа погибших в ДТП к 2021 году. Глава города отметил, что концепция была позаимствована у Швеции и направлена на правильную организацию дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая аким (глава) Алма-Аты Бауыжан Байбек заявил, что на развитие города дополнительно планируется выделить 13 млрд тенге ($34,3 млн). Средства буду выделены правительством по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.