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Медведев объяснил, зачем потребовалось ЕГЭ

Общество

Учебный год почти завершился

Москва, 27 мая 2019, 15:25 — REGNUM  Введение в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) потребовалось, чтобы добиться объективной и честной оценки знаний, заявил 27 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что в стране почти завершился учебный год, и школьникам предстоит испытание ЕГЭ.

«Такую форму аттестации мы вводили, напомню, чтобы добиться максимально объективной и честной оценки знаний, которые получают школьники, избежать коррупции при поступлении в вузы», — сказал Медведев.

В повестке дня совещания, помимо ЕГЭ, также вопрос отмены внутреннего роуминга.

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Единый государственный экзамен
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