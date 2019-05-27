В Севастополе не знают, кто будет работать в новом онкологическом центре

Севастополь, , 15:17 — REGNUM Помимо создания детского отделения на базе нового онкологического центра в Севастополе, строительство которого сильно затянулось, властям города уже сейчас необходимо озаботится кадровым вопросом — где брать специалистов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Заксобрания города-героя Вячеслав Горелов.

«Детское отделение в новом онкологическом центре должно быть, безусловно. Также необходимо озвучивать ещё один важный вопрос — кадровый. Дело в том, что построить хорошо оснащённый современным оборудованием центр — это часть проблемы. Дальше нужно будет укомплектовать его грамотными специалистами. Возникает вопрос: кто у нас сейчас занимается подбором кадрового состава для этого онкологического центра? Где эти люди будут жить?» — отметил парламентарий.

По его мнению, если городу понадобятся приезжие специалисты, властям нужно подумать, где и как людей размещать.

«Если специалисты будут местные, значит, уже сейчас их необходимо начинать готовить, чтобы не получилось, что некому будет работать на новом оборудовании», — подчеркнул Вячеслав Горелов.

Как сообщало ИА REGNUM, новый онкоцентр в Севастополе должны были начать строить в 2017 году, однако проект не прошёл вовремя главгосэкспертизу. Его сметная стоимость была утверждена лишь в ноябре 2018 года. Помимо этого, оказалось, что проект онкоцентра не предусматривает создание детского отделения. Также, по информации руководителя постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Заксобрания Севастополя Татьяны Щербаковой, задержка строительства связана с тем, что местные чиновники вместе с проектом больниц пытались «пропихнуть» у Херсонеса строительство жилых многоэтажек.

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