Названы условия реконструкции оранжерей у Таврического сада Петербурга

Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга сообщил о возможных параметрах реконструкции полузаброшенных теплиц Таврического сада в целях их эксплуатации в качестве объекта социально-культурного назначения.

Согласно предложению инвестора — ООО «ТатПроект» (холдинг Ginza Progect) — помимо организации обновленной оранжереи, на этой территории планируется проведение выставочных мероприятий и ярмарок, кинопоказов, театральных и оперных представлений, концертов и других сценических выступлений, организация детских секций и мест общественного питания.

В общественном пространстве смогут работать художественные мастерские, дизайн-студии и шоурумы, архитектурные бюро, арт-издательства, кафе, магазины и клубы.

Прием заявок о готовности участвовать в конкурсе от других возможных инвесторов продлится с 25 мая по 8 июля 2019 года, по итогам будет объявлен открытый конкурс либо заключено концессионное соглашение с уже заявившимся инвестором. Об этом сообщили 27 мая в Смольном.

Как сообщало ИА REGNUM пришедшие в упадок оранжереи у Таврического сада в центре Санкт-Петербурга хотят реконструировать и создать там новое общественное пространство. Такую концепцию представил 17 апреля ресторанный холдинг Ginza Project. Стоимость проекта по реконструкции теплиц, занимающих почти 27 тыс. кв. метров, оценивается в 1,7 млрд рублей.

«Площадь, занимаемая сопутствующими видами деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства не может составлять более 30% общей площади объекта», — напомнили сегодня в смольнинском комитете по инвестициям.

Проект общественного пространства «Оранжереи Таврического сада» получил поддержку администрации Санкт-Петербурга. Однако окончательное решение об использовании оранжерей у Таврического сада будет принято только с учетом мнения горожан, пообещал врио губернатора Александр Беглов.

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