В Южной Корее провели опрос удовлетворенности среди туристов круизных судов

, , 16:04 — REGNUM В Южной Корее провели опрос удовлетворенности среди туристов, посетивших портовый город Пусан на круизном судне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Development Corporation.

Согласно результатам опроса, проведенного в 2018 году среди 5 122 пассажиров 73 круизных судов, заходивших в порт Пусана, удовлетворенность общего тура по городу составила 82,8 б.

Известно, что после прибытия в порт туристам проводят групповую экскурсию по городу на большом автобусе.

39% туристов совершают покупки на традиционных рынках, 29,5% — в крупных торговых центрах, 21,6% — крупные рынки, 19,8% — магазины беспошлинной торговли.

По пятибалльной шкале удовлетворенность покупками туристы оценили в 3,6 б., гидов-переводчиков — 4,5 б., туристические автобусы — 4,3 б., проверка документов при въезде — 4,1 б.

Средний чек, потраченный одним пассажиром во время пребывания в Пусане в течение шести-семи часов, составил 148 640 вон (~$126). С другой стороны, 37,1% туристов, посетивших Пусан в составе группы, и 9,6% индивидуальных туристов не потратили в городе ни копейки.

Известно, что большая половина туристов в группе и 15% индивидуальных туристов из Северной и Южной Америки, Европы и Океании не делают покупок во время экскурсий и всего пребывания в городе.

«В отличие от китайский туристов, которые скупают большое количество предметов роскоши и косметики в магазинах беспошлинной торговли, туристам из США и Европы не хватает магазинов и товаров, которые бы они действительно хотели бы приобрести в другой стране», — сообщили представители порта.

В 2018 году город Пусан посетило 238 тыс. пассажиров круизных судов, что на 19,8% меньше, чем в 2017 году. Известно, что поток туристов из Китая сократился на 92,4%, до 4 500 человек, из Тайваня — на 50,2%, до 3 950 человек, из США — на 71,4%, до 17 тыс. человек, из Австралии — на 47,5%, до 12 тыс. человек. С другой стороны, количество туристов из Европы, Океании напротив увеличилось.