ДК «Химмаш» в Екатеринбурге обменяют на два земельных участка

Екатеринбург, , 15:01 — REGNUM Екатеринбургский дворец культуры «Химмаш» всё-таки будет сохранён — его владелец обменяет объект на два земельных участка. Об этом заявил городской вице-мэр Алексей Бирюлин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Дворцом культуры сейчас владеет AVS Group — компания депутата свердловского заксобрания Валерия Савельева.

По словам Бирюлина, собственник выбрал два земельных участка, на которые он будет готов обменять ДК. Это земля на Эльмаше, в районе пересечения улиц Баумана и Стачек, и на Химмаше, на улице Инженерной. На текущий момент участки «очищены» от ветхих и аварийных зданий. которые ранее были там размещены.

Ожидается, что собственники дворца культуры встретятся с представителями мэрии и МУГИСО уже на следующей неделе, чтобы согласовать все нюансы обмена.

Напомним, после сообщений о возможном сносе ДК Химмаш на его защиту мобилизовались многие жители Екатеринбурга. Несмотря на необходимость ремонта, в здании дворца культуры до сих пор работают множество творческих коллективов.

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