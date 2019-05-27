Экс-главе владимирского УФНС вдвое снизили штраф за взяточничество

Владимир, , 14:41 — REGNUM Бывшему начальнику управления федеральной налоговой службы Владимирской области Сергею Кошелеву до 500 тысяч рублей снизили штраф за получение взятки в значительном размере. Об этом сообщила пресс-служба Владимирского областного суда.

В областном суде 23 мая была рассмотрена апелляция на приговор Октябрьского районного суда, который признал Сергея Кошелева признан виновным в получении взятки за попустительство по службе и назначил штраф в размере 1,3 млн рублей.

В апелляции было указано, что суд не учёл материальное положение семьи Кошелева — он и его супруга состояли на бирже труда. Апелляцию подала и сторона обвинения, которая хотела обязать бывшего налоговика выплатить более 100 тысяч рублей, который он получил в качестве дохода от беспроцентных займов на 250 и 500 тысяч рублей, предоставленных ему генеральным директором ООО «ЮЗ «Адамант».

Областной суд изменил приговор: из суммы полученной Кошелевым взятки был исключён доход от займов, штраф снизили с 1,3 млн до 500 тысяч рублей, срок, в течение которого осуждённому запрещено работать в ФНС, сократили до полутора лет, арест с его имущества сняли. Остальная часть приговора осталась без изменения, в удовлетворении требований и осуждённому, и обвинению отказали. Приговор вступил в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Кошелев получил взятку от владельца ювелирной компании. За это он пообещал освободить предпринимателя от ответственности, если проверки выявят нарушения в работе его компании. Приговор был вынесен 25 марта.

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