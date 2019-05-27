Музей Лувра в Париже не открыл свои двери посетителям

Париж, , 14:42 — REGNUM Из-за протеста сотрудников по обслуживанию посетителей музей Лувр в Париже остался закрытым в понедельник, 27 мая, сообщает Le Figaro.

Известно, что сотрудники музея осуждают кадровые проблемы перед лицом наплыва посетителей.

«Лувр задыхается. В 2018 году посещаемость музея превысила 10,2 млн посетителей. В то время как число посетителей увеличилось более чем на 20% с 2009 года, сам музей не вырос», — говорится в заявлении профсоюза South Culture Solidaires.

Управление Лувра подтвердило, что музей не открылся, пока не комментируя сложившуюся ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выставка Леонардо да Винчи пройдет в Лувре с 24 октября 2019 года по 24 февраля 2020 года.

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