В Калининграде отчитались о системе «бережливого производства» в медицине

Калининград, , 14:34 — REGNUM В министерстве здравоохранения Калининградской области сегодня, 27 мая, обсудили промежуточные итоги проекта внедрение в региональные медучреждения принципа системы «бережливого производства», сообщает пресс-служба регионального правительства.

«По состоянию на 1 мая почти во всех указанных подразделениях проведены ремонтные работы, организованы «открытые» регистратуры, зоны комфортного пребывания пациентов. Обеспечено наличие единой формы одежды в регистратуре, установлены информационные стенды маршрутизации пациентов в условиях конкретной медицинской организации. Предусмотрено помещение для картохранилища, работают мониторы для трансляции материалов профилактической направленности, call-центры. Созданы кабинеты (отделения) неотложной помощи, дежурного врача. Обеспечена навигация, максимально эффективно разделен функционал врачей и медсестер, в соответствии с конкретными задачами проведено оптимальное перераспределение помещений, в результате чего высвободились пространства для размещения дополнительных кабинетов. Во многих медицинских организациях уже оборудованы и активно работают кабинеты (отделения) медицинской профилактики», — отмечает пресс-служба облправительства.

Намечен план продолжения проекта в 2019 году.