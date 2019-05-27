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Платформу «Сколково» открыли на Смоленском направлении МЖД — фоторепортаж

Общество

Здесь планируется открытие МЦД

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Платформу «Сколково» открыли на Смоленском направлении МЖД — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платформа «Инновационный центр» в Сколково

Москва, 27 мая 2019, 14:46 — REGNUM  В Москве 27 мая открыли железнодорожную платформу центра «Сколково», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Платформа «Инновационный центр» в Сколково
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платформа «Инновационный центр» в Сколково
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Платформа «Инновационный центр» в Сколково
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платформа «Инновационный центр» в Сколково
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Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково

Платформу построили на 19-м километре Смоленского направления МЖД между платформами «Немчиновка» и «Баковка».

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Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково
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Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково
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Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково
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Дарья Антонова © ИА REGNUM

В церемонии открытия приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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Сергей Собянин, Евгений Дитрих, Андрей Воробьёв и Олег Белозеров на открытии железнодорожной платформы центра «Сколково»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин, Евгений Дитрих, Андрей Воробьёв и Олег Белозеров на открытии железнодорожной платформы центра «Сколково»

«Мы завершили очередной этап развития инфраструктуры инновационного центра «Сколково». С сегодняшнего дня у «Сколково» появилась собственная железнодорожная станция», — заявил Собянин.

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Платформа «Инновационный центр» в Сколково
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платформа «Инновационный центр» в Сколково
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Дарья Антонова © ИА REGNUM
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Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Теперь путь от Белорусского вокзала в инновационный центр занимает от 17 до 30 минут в зависимости от электропоезда. В скором времени ожидается открытие линии МЦД-1 «Одинцово-Лобня».

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Зал ожидания
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зал ожидания
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Касса
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Касса
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Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково
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Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Открытие железнодорожной платформы «Инновационный центр» в Сколково

Смотрите галерею к статье

regnum author Дарья Антонова
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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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