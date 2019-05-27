Платформу «Сколково» открыли на Смоленском направлении МЖД — фоторепортаж

Москва, , 14:46 — REGNUM В Москве 27 мая открыли железнодорожную платформу центра «Сколково», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Платформу построили на 19-м километре Смоленского направления МЖД между платформами «Немчиновка» и «Баковка».

В церемонии открытия приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Мы завершили очередной этап развития инфраструктуры инновационного центра «Сколково». С сегодняшнего дня у «Сколково» появилась собственная железнодорожная станция», — заявил Собянин.

Теперь путь от Белорусского вокзала в инновационный центр занимает от 17 до 30 минут в зависимости от электропоезда. В скором времени ожидается открытие линии МЦД-1 «Одинцово-Лобня».

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