Понедельник, 27 Мая 2019 года
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Студия Paradox Interactive осенью представит новую глобальную стратегию

Общество

Пока что неизвестно, о каком именно проекте идет речь

Вашингтон, 27 мая 2019, 14:28 — REGNUM  Paradox Interactive анонсирует на предстоящей выставке PDXCON 2019 новую «большую» стратегическую игру. Компания разместила соответствующее рекламное видео 26 мая на YouTube-канале проекта.

Выставка пройдёт в Берлине в период с 19 по 20 октября 2019 года. Стоит отметить: пока что геймерам остаётся лишь гадать о том, что за проект собирается представить студия.

Издание PCGamesN предположило, что это может быть как новая часть популярных игр Paradox, так и совершенно новая игра, о которой пока ничего неизвестно. Руководитель проекта Crusader Kings II Хенрик Фореус отметил, что это точно будет не Victoria III.

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Напомним, Paradox Interactive известна зрителям по таким своим проектам, как Europa Universalis, Crusader Kings и Stellaris. В 2018 году компания представила стратегическую игру Surviving Mars про выживание колонии на Марсе.

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