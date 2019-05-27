Студия Paradox Interactive осенью представит новую глобальную стратегию

Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Paradox Interactive анонсирует на предстоящей выставке PDXCON 2019 новую «большую» стратегическую игру. Компания разместила соответствующее рекламное видео 26 мая на YouTube-канале проекта.

Выставка пройдёт в Берлине в период с 19 по 20 октября 2019 года. Стоит отметить: пока что геймерам остаётся лишь гадать о том, что за проект собирается представить студия.

Издание PCGamesN предположило, что это может быть как новая часть популярных игр Paradox, так и совершенно новая игра, о которой пока ничего неизвестно. Руководитель проекта Crusader Kings II Хенрик Фореус отметил, что это точно будет не Victoria III.

Читайте также: Nvidia показала трассировку лучей в Quake II RTX и назвала дату релиза игры

Напомним, Paradox Interactive известна зрителям по таким своим проектам, как Europa Universalis, Crusader Kings и Stellaris. В 2018 году компания представила стратегическую игру Surviving Mars про выживание колонии на Марсе.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: Хидео Кодзима вновь подразнил геймеров, ожидающих Death Stranding