В школах Танзании предложили преподавать финансовую грамотность

Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:39 — REGNUM Спикер парламента Танзании Джоб Ндугаи посоветовал банку NMB провести в школах страны уроки предпринимательства и финансовой грамотности. Эта мера должна помочь выпускникам школ для достижения успехов в жизни, передает газета Nipashe со ссылкой на заявление Ндугаи от 23 мая в округе Конгва.

Ндугаи заявил, что многим жителям Танзании не хватает образования в сфере предпринимательства и финансовой грамотности.

«Банк NMB, вам следует потратить немного времени, чтобы провести уроки по всем школам страны, это поможет нашей молодежи при трудоустройстве, а также при создании собственных компаний», — заявил Ндугаи.

Он добавил, что многие жители не понимают основ кредитования и грамотного использования заработанных средств.

Ндугаи считает, что отсутствие финансовой грамотности — серьезная проблема, которая препятствует процветанию нации.