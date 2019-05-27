В Казахстане назвали дату запуска авиарейса Нур-Султан — Улан-Батор

Нур-Султан, , 14:30 — REGNUM Авиакомпания SCAT планирует запустить прямое авиасообщение между Нур-Султаном и Улан-Батором с 3 июня 2019 года. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает 27 мая агентство «Казинформ».

По его словам, открытие нового международного рейса между Казахстаном и Монголией будет способствовать продвижению политических и торгово-экономических отношений, развитию туризма и развитию других направлений сотрудничества.

Представитель МИД добавил, что регулярные полеты будут выполняться два раза в неделю: в четверг и в воскресенье на самолете Boeing 737. Продолжительность полета составит 3 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая председатель комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Талгат Ластаев встретился с послом ОАЭ в республике Мухаммедом аль-Джабером. Стороны обсудили увеличение количества авиарейсов между странами.

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