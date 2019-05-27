Кит запутался в сетях у побережья южнокорейского Пхохана

Пхохан, Южная Корея, , 14:36 — REGNUM У побережья южнокорейского города Пхохан обнаружили северного малого полосатика. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 26 мая в 6:30 по местному времени капитан 29-тонного судна обнаружил запутавшегося в сетях кита в 70 км к юго-востоку от района Курёнпхо-ып города Пхохан.

Длина серого малого полосатика составила 6,5 метра, ширина — 3,2 метра.

Представители морской полиции осмотрели тушу млекопитающего, которое было доставлено в порт города Пхохана, и выдали капитану судна документ подтверждающий, что кит не был пойман незаконным способом. Как сообщили специалисты, кит запутался в сетях примерно 1−2 дня назад.

Известно, что туша кита была продана на аукционе за 28,19 млн вон (~$24 тыс.).