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В Калининграде прошла акция по тестированию на ВИЧ

Общество

С помощью экспресс-тестов проверили сто человек

В Калининграде прошла акция по тестированию на ВИЧ
fernandozhiminaicela
Анализ крови

Калининград, 27 мая 2019, 14:22 — REGNUM  В центре Калининграда прошло мероприятие, приуроченное к Дню памяти жертв СПИДа, во время которого свой ВИЧ-статус проверили около ста человек, сообщила сегодня, 27 мая, пресс-служба регионального правительства.

В 2018 году было обследовано 25,8 процента населения области на ВИЧ, выявлено 433 новых случая ВИЧ-инфекции, по сравнению с 2017 годом — на 23% меньше. Такие данные приводит начальник отдела организации оказания медицинской помощи регионального минздрава Ольга Пурынзина.

По словам руководителя Центра СПИД Областной инфекционной больницы Николая Черкеса, за все время распространения ВИЧ-инфекции в регионе умерли от СПИДа 4570 человек, наибольшее их число — преимущественно в первые годы, когда не была отлажена система получения пациентами антиретровирусной терапии

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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