На Среднем Урале могут появиться семь новых долгостроев

Екатеринбург, , 14:22 — REGNUM Семь строящихся жилых домов в Свердловской области находятся в зоне риска и могут быть заморожены. Информацию об объектах дал министр строительства региона Михаил Волков на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Волкова, в связи с переходом строительной отрасли на эскроу-счета обнаружилось, что 14 строек не могут как продолжать строиться по старой схеме, так и получить проектное финансирование. Впрочем, половина объектов ещё может успеть до 1 июля привлечь средства дольщиков, если «достроятся» к тому времени на 30%.

А вот другие семь строек оказались в более уязвимом положении. Банки не дают им проектное финансирование по ряду причин. Названия объектов министр не дал, чтобы не получилось «отрицательного результата».

«Скорее всего, там придется искать другой способ завершения строительства», — признал Волков.

В частности, одним из вариантов может оказаться привлечение средств АО «Дом.РФ».

Напомним, по состоянию на начало 2019 года в Свердловской области не было достроено 11 домов, в которых намеревались проживать 897 дольщиков и пайщиков. Ситуацию с восемью долгостроями планировалось разрешить уже в нынешнем году.

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