Nvidia показала трассировку лучей в Quake II RTX и назвала дату релиза игры

Санта-Клара, США, , 14:07 — REGNUM Nvidia выложила в сеть трейлер новой игры Quake II RTX, представляющей собой модификацию классического шутера (игра, в которой упор сделан на применении огнестрельного оружия). Ролик был опубликован 27 мая на YouTube-канале компании.

В описании к видео администрация канала сообщила: релиз версии Quake II, получившей поддержку новой графической технологии Nvidia, состоится 6 июня 2019 года. В компании заявляют, что эта технология качественно преобразит игру, вышедшую около 22 лет назад (релиз Quake II состоялся в 1997 году).

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Напомним, ранее портал Digital Foundry опубликовал несколько видео с демонстрацией технологии Nvidia RTX в играх Minecraft, Half-Life 2 и Crysis.

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