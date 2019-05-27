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Госдума 28 мая обсудит создание реестра лишенных родительских прав

Общество

Чтобы они не могли претендовать на дополнительные выплаты

Госдума 28 мая обсудит создание реестра лишенных родительских прав
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная Дума РФ

Москва, 27 мая 2019, 14:02 — REGNUM  Правительственный законопроект о создании реестра лиц, лишенных родительских прав, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 28 мая. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдумы Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Речь идет о создании реестра лиц, лишенных родительских прав. С чем это связано: зачастую у нас бывает такая ситуация, когда люди, которые решением суда были лишены родительских прав, вдруг пытаются выступить в роли усыновителей или опекунов и попечителей, чтобы таким образом заработать деньги», — заявил Исаев.

По его словам, такой реестр сегодня необходим, чтобы ограничить право граждан обходить закон и установленные судом требования.

«Наши суды принимают решение о лишении родительских прав, если посмотреть судебную практику, в вопиющих случаях. Поэтому, разумеется, такой реестр должен быть создан и эти люди не должны претендовать на то, чтобы получать соответствующую помощь», — подчеркнул Исаев.

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