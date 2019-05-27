«Кубок Александра Невского»: в Петербурге состоялись рыцарские бои

Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM 25 мая в Санкт-Петербурге состоялся X историко-патриотический фестиваль «Кубок Александра Невского-2019». Жители города смогли на один день погрузиться в атмосферу средневековой эпохи: на площадке фестиваля были организованы интерактивные зоны для развлечений и образовательных целей. О том, как это было, рассказывает корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие проходило в Любашинском саду, в Калининском районе. «Кубок» стал традиционным событием для горожан: его организует команда любителей военно-исторической реконструкции «Доблесть веков». Это ежегодный праздник, в течение 10 лет собирающий любителей средневековой эпохи в одном месте на один день.

Главным событием программы стали бои между рыцарями. Организаторы возвели малое и большое ристалище, на которых в течение дня проводили рыцарские турниры, бои пеших латников, профессиональные схватки коллективов по историческому средневековому бою (ИСБ). Например, первое место в состязаниях в номинации 3×3 (трое на трое) получил коллектив «Русский орден».

Ключевая роль была отведена военно-патриотическому воспитанию молодежи: небольшой лавочный ряд был посвящен умению обращаться с огнестрельным оружием. Кроме того, на полянах можно было посвятить время активному отдыху: научиться стрелять из лука, метать копья и ножи, управлять мини-катапультой. Дети могли под руководством педагогов освоить бои на мечах с щитами и копьях.

Параллельно на главной сцене выступали музыкальные фолк-коллективы, исполняя средневековые баллады и песни. Одновременно с фестивальной программой городские творческие коллективы поздравили жителей Санкт-Петербурга с днем города на отдельной сцене.

Отдельный блок занимала ремесленная ярмарка, на которой умельцы выставляли свои творения в области гончарного мастерства, ковки, плетения. Можно было приобрести украшения, стилизованные под старину, а также деревянные щиты, мечи и булавы, глиняные чаши и горшки.

Для всех желающих организовали мастер-классы в специально оборудованной кузнице, где под руководством мастера-кузнеца можно было обучиться способам горячей ковки и создать своими руками железный сувенир. Параллельно горожан учили мастерству работы с гончарным кругом, а на специально оборудованном стенде можно было вместе с литейщиком отлить памятную монетку.

Вход на фестиваль был бесплатным. «Доблесть веков» как организация существует с 2006 года: за 13 лет своей деятельности команда плотно войти в мировое сообщество по историческому средневековому бою, организуя как городские фестивали, так и международные чемпионаты. Это официальный представитель международной ассоциации ИСБ в России.

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